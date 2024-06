Politi og en redningshelikopter er på vej til den kendte turistattraktion Preikestolen i Norge, efter en melding om at en person er gledet ved en afsats omkring 150 meter fra toppen af den omkring 600 meter høje klippe.

Det skriver norsk politi på det sociale medie X mandag formiddag.

Preikestolen, som på dansk kan oversættes til Prædikestolen, er et fjeldplateau med omkring 600 meter ned til Lysefjorden og en af Norges meget kendte turistattraktioner.

Personen, som er gledet, er del af et lille rejsefølge, skriver norsk politi.

- Personen er ikke synlig for resten af gruppen, og det er for glat på stedet til at komme frem til kanten, skriver politiet.

Det norske medie VG skriver, at der er tale om en udenlandsk turist.

Fjeldplateauet ligger tæt på byen Stavanger i det sydvestlige Norge.

