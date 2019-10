Flere hundredtusinder gik søndag gennem Hongkongs gader i protest mod det kinesiske styre.

Politi og demonstranter fra Hongkongs demokratibevægelse er igen stødt sammen i gaderne i Hongkong.

Søndag gik tusinder af mennesker i fredelige protestoptog gennem byens forskellige distrikter på trods af myndighedernes forsøg på at slå ned på demonstranterne.

- Befri Hongkong, lød det på nogle af demonstranternes bannere, mens graffiti på en mur proklamerede "Hellere død end rød" med henvisning til det kinesiske kommunistparti.

Ud på aftenen stødte et mindre antal maskerede unge sammen med kampklædt politi.

Banker og andre forretninger, der har forbindelse til Kina, blev angrebet, og demonstranterne tændte bål på en af storbyens hovedgader.

Politiet affyrede store mængder tåregas, jagede demonstranter med stavene trukket og forsøgte at sprede folk ved at bruge vandkanoner.

- Regeringen forestiller sig, at vi kun er ude på at ødelægge byen. Vi bliver ved, indtil det går op for hele verden, at det er dem, der ødelægger den, siger en 24-årig demonstrant ved navn Ray.

Søndagens demonstration var arrangeret af Civil Human Rights Front, der ikke havde fået forudgående tilladelse fra politiet.

Gruppen vurderer, at omkring 350.000 mennesker deltog. Politiet afviste at komme med en vurdering, fordi der var tale om en uanmeldt og i politiets øjne ulovlig demonstration.

- Indbyggerne i Hongkong opgiver ikke så let deres ret til at demonstrere. Fremmødet i dag er større, end jeg havde ventet, siger en demonstrant, Daniel Yeung, der som så mange andre bar en maske for ansigtet på trods af myndighedernes maskeringsforbud.

- Så længe folk fortsætter med at møde så talrigt frem, er vi i sikkerhed og kan blive ved med at kæmpe.

I månedsvis har demonstrationerne bølget frem og tilbage i Hongkong.

De unge og demokratibevægelsen er bekymrede over den stigende kinesiske indflydelse. Det har ført til den værste krise siden 1997, da Hongkong overgik fra britisk til kinesisk styre.

/ritzau/Reuters