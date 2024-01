Tusindvis af lokale borgere i den russiske republik Basjkortostan er onsdag kommet i direkte sammenstød med politi og sikkerhedsstyrker.

Det skriver Ruslands største uafhængige medie, Meduza, der sidste år blevet bandlyst i landet.

Også videoer på sociale medie X viser, hvordan optøjerne i sneklædte Baymak finder sted.

Her kan man se politifolk med skjolde og stave konfrontere de mange borgere – der er meldinger om 3.000-5.000 – der mest af alt kaster med sne.

Tusindvis af borgere er mødt op uden for retsbygningen. Foto: Rusnews/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tusindvis af borgere er mødt op uden for retsbygningen. Foto: Rusnews/Reuters/Ritzau Scanpix

Radio Free Europe/Radio Liberty skriver, at politiet også har brugt tåregas.

Årsagen til lokalbefolkningens utilfredshed er, at den lokale aktivist Fail Alsynov ved retten i byen Baymak onsdag er blevet idømt fire års fængsel for at »opildne til etnisk had«.

Han har i årevis kæmpet for at bevare det basjkiriske sprog og kultur, men den politiske gruppe, har stået i spidsen for, er blevet forbudt.

Onsdagens dom er faldet på baggrund af en tale, som Fail Alsynov holdt sidste år. Ifølge anklagemyndigheden skulle han her have udtalt sig negativt om andre racer i nærområdet.

Selv har han hævdet, at hans udtalelser på basjkirisk er blevet forkert oversat.

Der er meldinger om, at helt op til 10.000 borgere skulle være mødt op. Foto: Rusnews/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Der er meldinger om, at helt op til 10.000 borgere skulle være mødt op. Foto: Rusnews/Reuters/Ritzau Scanpix

Der har i flere dage været protester i gaderne ved retsbygningen i Baymak, men onsdagens folkemængde skulle være den hidtil største.

Og den største folkelige protest i Rusland, siden krigen i Ukraine begyndte.

Her har folk råbt på retfærdighed, men også mange har krævet, at lederen af Basjkortostan, Radiy Khabirov, skal gå af.

På en video umiddelbart efter onsdagens domsigelse, kan man høre Fail Alsynov sige:

»Jeg havde ikke forventet så hård en dom. Jeg vil appellere den.«

Der er meldinger om flere arrestationer, og at myndighederne skulle have lukket for internettet i byen op til retssagens begyndelse.