Den norske beredskabsstyrelse samt politiets bombegruppe er sendt til Oslo Lufthavn. Det skriver NRK og VG.

De norske medier har fået aktionen bekræftet af politiet, som udtaler, at der et tale om et Ryanair-fly fra London, som har modtaget en bombetrussel, mens det var i luften.



