Politiet i London har iværksat en større menneskejagt for at få anholdt en mand, som er mistænkt for at have kastet syre på en kvinde og hendes to børn.

Senest har politiet fredag eftermiddag offentliggjort nye detaljer – heriblandt to fotos af den mistænkte – rapporterer Sky News.

Optagelser fra overvågningskameraer i et område i det nordlige London viser, hvordan han onsdag aften klokken 19.25 påkørte en 31-årig kvinde med sin bil.

Han tog desuden en af pigerne og smed hende hårdt ned i asfalten mindst to gange.

Abdul Shokoor Ezedi var med undergrunden fra Clapham South til King's Cross onsdag aften efter angrebet. Foto: Metropolitan Police Vis mere Abdul Shokoor Ezedi var med undergrunden fra Clapham South til King's Cross onsdag aften efter angrebet. Foto: Metropolitan Police

Endelig smed han med den ætsende væske, der menes at være basisk. Og flygtede.

Metropolitan Police forklarer, at Abdul Shokoor Ezedi blev set for sidste gang på King's Cross-undergrundsstation klokken 21.00 lokal tid onsdag aften.

»Efter angrebet ved vi, at han tog fra Clapham South-undergrundsstationen til King's Cross-undergrundsstationen, og jeg vil appellere til alle, der kan have set ham på hans færden mellem 19.30 og 20.00,« lyder det fra øverstkommanderende fra politiet, Jon Savell.

»Den seneste bekræftede observation af den mistænkte er præcis klokken 21, hvor han er set stige ombord på et undergrundstog på King's Cross-station på Victoria-linjen i sydgående retning,« oplyser politiet.

Natten til fredag gennemførte politiet en razzia i en lejlighed i det østlige London, hvor man mener, at den mistænktes bror bor.

Også fire andre adresser – yderligere én i London og tre i Newcastle – er blevet ransaget, oplyser politiet.

Abdul Shokoor Ezedi var med undergrunden fra Clapham South til King's Cross onsdag aften efter angrebet. Foto: Metropolitan Police Vis mere Abdul Shokoor Ezedi var med undergrunden fra Clapham South til King's Cross onsdag aften efter angrebet. Foto: Metropolitan Police

På et pressemøde fredag eftermiddag fortæller Jon Savell, at man har fundet to tomme beholdere med advarsler om ætsefare på en adresse i Newcastle.

Man vil nu undersøge, om de har indeholdt den samme stof, som blev benyttet i angrebet.

Abdul Shokoor Ezedi menes at have pådraget sig selv omfattende skader i ansigtet efter tilsyneladende at have ramt sig selv med det ætsende stof.

Kvinden, som blev angrebet, er fortsat på hospitalet, hvor hun er i en dårlig tilstand.

Politiet oplyser, at de skader, som hun har pådraget sig er 'livsændrende'. De to børn er kommet mindre slemt til skade.