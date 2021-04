Navalnyjs tilhængere har onsdag opfordret til de største demonstrationer i det moderne Ruslands historie.

Russisk politi foretog onsdag en anholdelse af Ljubov Sobol, som er den ledende rådgiver og højrehånd for den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj. Også hans talskvinde, Kira Jarmish, blev anholdt.

Samtidig blev der foretaget razziaer på Navalnyjs kontorer i Sankt Petersborg.

Det sker forud for planlagte landsomfattende demonstrationer og før præsident Vladimir Putins tale til nationen.

De planlagte massedemonstrationer er en protest mod Navalnyjs forværrede tilstand i fængslet. De finder sted på et tidspunkt, hvor Putin, der har understreget, at han aldrig vil nævne Navalnyj ved navn, skal tale til parlamentet om økonomisk vækst i Rusland.

Den russiske økonomi er ramt udenlandske sanktioner, lave oliepriser samt coronapandemien.

Når Putin indleder sin tale midt på dagen - omkring klokken 11.00 dansk tid - vil de første demonstranter gå på gaden i Vladivostok det østligste Rusland, hvorfra den første bølge af protester vil rulle hen over landet til støtte for den 44-årige Navalnyj, som er stærkt svækket efter tre ugers sultestrejke.

Tidligere masseprotester til støtte for Navalnyj er blevet standset med magt og med tusindvis af anholdelser. Myndighederne har sagt, at de planlagte aktioner onsdag er illegale.

Navalnyjs tilhængere har opfordret til de største demonstrationer i det morderne Ruslands historie. Der er bebudet aktioner og demonstrationer i over 100 byer.

Udviklingen i Rusland følges tæt i EU og i USA på et tidspunkt, hvor landets relationer til Vesten i forvejen er meget spændte omkring Ukraine.

Navalnyj blev tidligere på ugen overflyttet til et hospital i den straffekoloni, hvor han er fængslet. Hans tilstand beskrives af russiske fængselsmyndigheder som "tilfredsstillende"

Myndighederne siger, at Navalnyj under sin sultestrejke har indvilget i at tage vitaminer i forbindelse med medicinsk behandling.

Ifølge hans egen læge er hans helbred så svagt på grund af sultestrejken - og muligvis også sidste års alvorlige forgiftning - at han risikerer at dø.EU's udenrigsministre holdt mandag møde om blandt andet Rusland og Navalnyjs situation.

- Vi holder de russiske myndigheder ansvarlige for Navalnyjs helbredstilstand, sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell.

/ritzau/Reuters