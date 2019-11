Scotland Yard bekræfter, at politiet er rykket ud til knivangreb på London Bridge. Flere meldes såret.

Flere personer meldes såret i forbindelse med et knivangreb på London Bridge fredag eftermiddag.

Broen er blevet afspærret i forbindelse med episoden, skriver flere britiske medier.

Scotland Yard bekræfter ifølge The Guardian, at politiet er rykket ud til et knivangreb.

- Politiet blev tilkaldt til et knivstikkeri i nærheden af London Bridge klokken 13.58 - (14.58 dansk tid), hedder det i en besked på Twitter.

I den forbindelse er en formodet gerningsmand blevet tilbageholdt.

Scotland Yard bekræfter, at en mand er blevet skudt af politiet i forbindelse med episoden.

Sky News har rapporteret om en eksplosion ved Borough Market. Den melding er siden blevet trukket tilbage.

Borough Market er dog blevet afspærret, da der har været meldinger om, at den mistænkte også var set der.

Ambulancetjenesten i London oplyser, at den behandler sagen som en "stor hændelse".

På en videooptagelse fra episoden kan man se, hvordan politibetjente og civile forsøger at overmande den formodede gerningsmand.

På videoen kan man også høre det, der lyder som et skydevåben blive affyret.

Ifølge The Guardian er fem mennesker blevet såret under episoden. Flere af dem skal være i kritisk tilstand.

Gerningsmandens motiv er stadig ukendt, meddeler politiet i London. Som udgangspunkt efterforskes sagen som en terrorsag.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, skriver på Twitter, at han følger sagen.

- Jeg holdes opdateret om hændelsen på London Bridge og vil gerne takke politiet og beredskabet for deres hurtige reaktion, skriver han i et tweet.

Også indenrigsminister Priti Patel har kommenteret sagen.

- Meget bekymret for episoden på London Bridge. Mine tanker er med alle de berørte. Jeg er taknemmelig for politiets hurtige udrykning, og jeg opfordrer alle til at følge deres anvisninger, skriver hun.

/ritzau/