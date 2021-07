Det lignede umiddelbart en tragisk togulykke, men timer senere kom politiet med en helt anden udmelding.

»Vi mistænker, at det ikke handler om en ulykke, men vi har mistanke om, at der er begået to mord,« siger politiets pressetalsmand Robert Loeffel ifølge flere medier.

Det var onsdag omkring kl. 10.40, at beboere i den lille svenske by Tormestorp fik en fornemmelse af, at noget var helt galt.

»Min hustru hørte, at toget tudede i hornet. Det var i længere tid end normalt. De bruger tudehornet, når de kører forbi her, men denne gang var det enormt længe,« som Ronny Nilsson, der bor tæt på jernbanen, fortæller til Aftonbladet.

Hurtigt herefter kom en melding om, at flere personer var blevet ramt af et tog ved den lille by syd for Hässleholm i Skåne. Nogle timer senere meddelte politiet så, at én person var omkommet.

Onsdag aften kom politiet så med opsigtsvækkende nyt.

To børn og en voksen var døde på stedet efter at være blevet ramt af X 2000-toget fra Malmø, der kom kørende med 180 kilometer i timen. Samtidig har politiet altså mistanke om, at den voksne person har forårsaget de to børns død på skinnerne.

»Det, der adskiller sig i forhold til de fleste efterforskninger, er, at vi ikke søger en udefrakommende mistænkt,« som pressetalsmand Robert Loeffel udtrykker det ifølge SVT.

Indtil videre har svensk politi frigivet meget få oplysninger om de tre døde personer. Der er eksempelvis ingen information om deres alder – kun at de to børn er under 18 år. Deres præcise forhold til hinanden er også uklart.

»Der findes en relation mellem de tre personer. Mere kan jeg ikke sige,« siger Robert Loeffel fra svensk politi.

Præcist hvilke omstændigheder der skulle have fået politiet til foreløbigt at konkludere, at det ikke drejer sig om en hændelig ulykke, vides heller ikke endnu.

På grund af kollisionen mellem toget og de tre personer blev togtrafikken på strækningen i lang tid indstillet i løbet af onsdagen på grund af politiets undersøgelser. De blev først afsluttet kl. 19.30.

Imens er indbyggerne i Tormestorp påvirket af hændelserne. Det er en lille by med kun 1.000 indbyggere.

»Jeg kan ikke lade være være med at tænke på, hvad der er sket. Mit hjerte er knust. At der er børn involveret gør det meget værre. Det er svært at kapere, og jeg har næsten ingen ord for det,« siger Alice Alm til Expressen:

Hun er en af dem, der onsdag aften har lagt blomster nær ulykkesstedet, på en viadukt ved indkørslen til byen.

»Jeg håber, at hele byen kommer og lægger noget. Det er lige meget, hvad det er, men de skal vise, at de ikke er ligeglade,« siger Alice Alm, der vil lægge flere blomster torsdag.