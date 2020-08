Britisk politi måtte søndag rykke ud til en ulovlig rave-fest i en skov i det østlige England.

En opgave, som endte i en konfrontation mellem de festglade borgere og det massive politiopbud.

Iført beskyttelsesskjold forsøgte gruppen af betjente at lukke festen, og efter nogle håndgemæng lykkedes det ifølge Reuters ordensmagten at få den store menneskemængde til at forlade stedet.

Ifølge BBC havde rave-festen i Thetford Forest været i gang siden klokken 23.30 lørdag.

Politiet mødte den store mængde festglade mennesker med beskyttelsesskjold. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Politiet mødte den store mængde festglade mennesker med beskyttelsesskjold. Foto: TOBY MELVILLE

Politiet fik nys om den ulovlige fest, da en borger ringede ind og fortalte om et stort antal biler, som vedkommende havde set holde i kø ned ad en brandvej, der leder ind til skoven.

Ifølge den assisterende politidirektør hos lokalpolitiet i Norfolk, Nick Davison, fremgik det helt tydeligt, at der var tale om en velfunderet og planlagt begivenhed, som skulle fortsætte i flere dage.

»Coronavirus er fortsat en stor trussel, så det er ekstremt skuffende at se denne type begivenhed finde sted, mens resten af samfundet gør alt, hvad de kan for at inddæmme virussen,« siger den assisterende politidirektør.

Den store rave-fest blev afholdt, blot få dage efter at den britiske regering introducerede stramme foranstaltninger, der er sat i verden for at komme 'alvorlige brud' på coronarestriktionerne til livs.

Det er endnu ikke blevet oplyst, om nogen af dem fremmødte til festen har fået bøder. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Det er endnu ikke blevet oplyst, om nogen af dem fremmødte til festen har fået bøder. Foto: TOBY MELVILLE

Helt specifikt lød meldingen fra regeringen, at alle, der faciliterer eller organiserer ulovlige rave-fester, uautoriserede musikbegivenheder eller andre ulovlige forsamlinger, kan straffes med bøder på op til 10.000 pund, svarende til til mere end 83.000 danske kroner.

»Jeg forstår, at man ikke skal samle sig i grupper på mere end 30, men folk har virkelig behov for at socialisere og feste,« siger en anonym rave-deltager til Reuters.