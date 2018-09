For ni år siden bragte lottotallene 6, 9, 20, 21, 31 og 34 lykke til en mand fra Kings Langley nordvest for London.

Helt præcis for 20.938.251,50 danske kroner lykke.

Men nu er heldet vendt. For den i dag 53-årige, der vandt præmien på en Lotto-kupon fra det engelske National Lottery, blev tirsdag anklaget for at have snydt sig til pengene. Det skriver The Telegraph.

Vindertallene blev udtrykket i 2009, men der blev aldrig indleveret en vinderkupon. Det vil sige først seks måneder senere, kort før fristen for udbetaling udløb, dukkede den dengang 44-årige mand op med en kupon med den rette talkombination.

Men det var snyd, mener engelsk politi.

En englænder er sigtet for at have snydt sig til en lottogevinst. Foto: THOMAS COEX Vis mere En englænder er sigtet for at have snydt sig til en lottogevinst. Foto: THOMAS COEX

Politiet i Hertfordshire indledte allerede i 2015 en efterforskning mod lottovinderen, da der dukkede beviser op for, at lottokravet ikke var ægte. Vinderen blev arresteret men løsladt igen.

Til gengæld blev virksomheden Camelot, der står for det engelske lotteri idømt en bøde på 3 mio £ (svarende til 25 mio. kr.) for at have udbetalt pengene, selvom lottokuponen ikke havde en gældende stregkode.

Men tre år senere er politiet nu så sikre i deres sag, at de har sigtet manden for bedrageri.

Den 16. oktober skal lottomillionæren forsvare sine vindertal og sine penge i retten.