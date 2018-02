En stofmisbruger, som hævdede at svensk politi lokkede ham med 50 millioner, får ret efter 31 år.

Stockholm. Svensk politi lokkede en stofmisbruger med 50 millioner svenske kroner, hvis han kom med oplysninger, som kunne få Christer Pettersson dømt for drabet på statsminister Olof Palme i 1986.

Det afslører tv-stationen SVT i programmet Uppdrag onsdag.

Redaktionen bag Uppdrag har fået adgang til en båndoptagelse med afhøring af et vidne. På båndet siger en betjent til vidnet Ulf:

- Hvis han bliver dømt, så kan du købe dine heste.

Efterfølgende henviser han til de 50 millioner svenske kroner, som "ligger i potten".

Fra 1987 blev der udlovet en belønning på 50 millioner kroner til den eller dem, som kom med et afgørende tip, der kunne lede til fældende dom i sidste instans.

Under retssagen mod Christer Pettersson, som blev dømt og senere frikendt for drabet, hævdede Ulf, at en betjent havde lokket ham med den svimlende belønning.

Ulf sagde, at han var blevet manipuleret, og derfor havde han givet forkerte oplysninger.

Chefanklageren afviste. Han sagde i retssalen, at de 50 millioner ikke blev nævnt på optagelsen fra samtalen med stofmisbrugeren.

Den betjent, som afhørte Ulf, afviste desuden under retssagen at kende til Ulfs udlægning.

- At tale om penge og belønning, når man gennemfører forhør i sådanne sager, er helt udelukket. Det har ikke fundet sted i mine forhør i hvert fald, siger betjenten, som ledte forhøret, til Uppdrag.

Båndet blev dog aldrig afspillet i retssalen.

Men Uppdrag afslører nu - efter at have hørt båndet - at vidnet Ulf havde ret.

Flere stofmisbrugere har tidligere hævdet, at politiet lokkede dem med millioner, hvis Pettersson blev dømt. En af dem var Petterssons ven Harri Miekkalinna, som også sagde det under retssagen.

Politiet og anklagere har siden dengang afvist dette.

- Havde man gjort det, så ville man ikke længere være ansat, siger Hans Ölvebro, som er tidligere leder af politiets Palme-gruppe, til Uppdrag.

Det svenske program har konfronteret politiet med oplysningerne på båndet. Politiet svarer, at målet aldrig har været at lokke falske vidneudsagn frem.

