To personer blev dræbt, og fem blev såret, i den canadiske by Quebec, da en mand klædt i middelalderligt tøj lørdag aften gik til angreb med en kniv.

Angrebet ser ikke ud til at have relation til nogen terrorgrupper. Det viser den foreløbige efterforskning, oplyser canadisk politi søndag eftermiddag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet i Quebec meddelte tidligt søndag morgen, at det havde anholdt en mistænkt.

Ifølge politiet tyder det på, at gerningsmanden har haft en personlig årsag til angrebet frem for andre motiver.

'Ud fra vores indledende oplysninger er der ikke noget, der indikerer, at den mistænkte skal have handlet ud fra andet end personlige motiver,' skriver politiet på Twitter.

Angrebet fandt sted sent lørdag på halloween-aften.

Her bad politiet via Twitter folk i Quebec om at blive indenfor, da en mand 'klædt i middelalderligt tøj' var gået til angreb på 'flere ofre' med et våben med en klinge.

Kort tid efter kunne politiet fortælle, at ordensmagten havde anholdt en mand midt i 20'erne.

Ifølge det canadiske radio- og tv-netværk CBC blev de fem sårede lørdag aften kørt på hospitalet. Deres tilstand kendes ikke.

»Omfanget af skader mangler at blive fastslået, men dette er et alvorligt angreb,« sagde talsmand for politiet i Quebec Etienne Doyon ifølge Radio-Canada.

Øjenvidner har fortalt avisen Le Soleil, at gerningsmanden først skar halsen over på en person nær et hotel. Derefter skal han være fortsat op ad en vej, hvor han har slået yderligere en person ihjel.

Og til sidst skal han på en tredje lokation have såret flere andre, skriver avisen ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/