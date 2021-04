Politiet er ikke længere i tvivl.

»Det er en trussel mod vores samfund,« siger politiinspektør Keith Humphrey.

I den midtamerikanske by Little Rock har man nu kædet to knivoverfald i april sammen med yderligere to lignende for et halvt år siden. Det skriver Katv.com.

Det har fået politiet til at advare mod en potentiel seriemorder, der kan stå bag i alt tre dødsfald. Politiet beskriver manden som 'bevæbnet og farlig'.

Alle fire knivoverfald er sket i samme tidsrum, mellem kl. 01-04 om natten, hvor tilfældige personer på åben gade er blevet overfaldet i den centrale del af byen:

24. august sidste år blev en 64-årig stukket ihjel.

23. september sidste år blev en 62-årig mand stukket i halsen og døde senere af kvæstelserne.

11. april i år blev en 43-årig kvinde stukket 15 gange, men overlevede.

12. april i år blev en 40-årig mand stukket ihjel.

Efter de to overfald i april har politiet i Little Rock, der er hovedstad i staten Arkansas, nu øget overvågningen i byen samt indgået et samarbejde med FBI.

»Lad mig sige det helt tydeligt: Vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at fange den mistænkte og beskytte vores by,« siger politiinspektør Keith Humphrey i en meddelelse til borgerne i byen.

Den overlevende kvinde har beskrevet overfaldsmanden som værende en slank, afroamerikansk mand.

Politiet i Little Rock har samtidig udlovet en dusør på 20.000 dollar for informationer, der kan føre til en opklaring af sagen.