Øjenvidne: Dette er galskab! Nogen har stjålet et kampvognslignende køretøj og er kørt forbi vores lejlighed.

Washington. Det blev en opsigtsvækkende tur, da en amerikansk soldat stjal en pansret mandskabsvogn og kørte den ned gennem en bys gader og ud på en større landevej.

Politiets jagt på soldaten varede i over en time. De sømmåtter, som politiet i delstaten Virginia sædvanligvis anvender for at standse stjålne køretøjer, var ikke til megen nytte denne gang.

I situationen kunne politiet ikke gøre meget andet end at lægge sig bag bæltekøretøjet, som maksimalt kan køre 65 kilometer i timen.

Soldaten kørte over for rødt lys i en bygade, mens politiet kørte lige bag ham med hylende sirener.

- Dette er galskab! Nogen har stjålet et kampvognslignende køretøj fra Fort Pickett og er netop kørt forbi vores lejlighed, skrev kommunikationschef Parker Slaybaugh på det sociale medie Twitter.

Han lagde samtidig en optagelse ud af biljagten, der mindede om en scene fra computerspillet Grand Theft Auto.

- Ærlig talt, så minder det mig om Grand Theft Auto, hvor panservogne kører gennem byen. Det er surrealistisk, siger et vidne ved navn Kayleigh til den lokale tv-station, WWBT.

Politibetjenten Keeli Hill siger, at der ikke var våben i den pansrede mandskabsvogn, som blev taget fra nationalgardens base og kørt i retning af delstatshovedstaden Richmond.

- Politiet lukkede afkørslerne på den motorvej, som soldaten kørte på, og han standsede til sidst selv op og overgav sig, oplyser Hill.

/ritzau/Reuters