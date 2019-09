To millioner betjente har været indsat i jagten på en person, der voldtog og dræbte kvinder for 33 år siden.

Sydkoreansk politi har identificeret en mistænkt seriemorder 33 år efter det første af i alt ti drab i sagen.

Det oplyser politiet torsdag.

Mellem 1986 og 1991 blev mere end to millioner politibetjente, hvilket er et rekordhøjt antal for en enkelt sag, mobiliseret i jagten på en person, som voldtog og dræbte kvinder i landdistrikter nær byen Hwasong syd for Seoul.

Betjentene efterforskede omkring 21.000 individer og sammenlignede fingeraftryk fra endnu 20.000 personer, men uden succes.

Men med hjælp fra de nyeste retsmedicinske dna-teknikker har efterforskningen altså nu ledt politiet frem til en 56-årig sydkoreansk mand ved navn Lee Chun-jae.

Lee Chun-jae mistænkes for at stå bag mindst tre af de ti drab i sagen. Det oplyser Ban Gi-soo fra politiet i provinsen Gyeonggi.

Prøver fra det indsamlede bevismateriale, herunder et sæt undertøj fra et af ofrene, matcher således dna fra Lee, oplyser politiet videre.

Den mistænkte afsoner i øjeblikket en livstidsdom for at have voldtaget og dræbt sin svigerinde i 1994.

Han nægter, at han har haft noget at gøre med drabene i Hwasong.

Da sagen er forældet, vil han ikke blive retsforfulgt, oplyser politiet.

Sagen har i øvrigt inspireret den sydkoreanske filmskaber Bong Joon-ho til filmen "Memories of Murder" fra 2003.

/ritzau/AFP