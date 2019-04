Politiet fik tydelig advarsel om, at gruppen National Thawheed Jama'ut planlagde angreb på "vigtige kirker".

Advarslen til politiet var både klar og tydelig. Der stod, at den lokale islamistiske organisation National Thawheed Jama'ut planlagde bombeangreb.

National Towheed Jamaar har planlagt angreb på "nogle vigtige kirker", og det vil ske "inden for kort tid", hedder det i brevet.

Der er ingen oplysninger om, hvem der sendt brevet.

Advarslen blev sendt til Priyalal Disanayaka, som er vicegeneralinspektør i politiet. Han rundsendte det til direktørerne for landets fire sikkerhedstjenester.

Rapporten, som var tilknyttet hans brev, er blevet rundsendt mange gange på sociale medier. Den er skrevet både på det lokale singalesiske sprog og på engelsk.

Heri nævnes ved navn seks personer, som sandsynligvis ville deltage i angrebet.

Der er visse forskelle i navne på gruppens medlemmer, men dette bliver ikke kommenteret. Brevet bærer ministeriet for sikkerheds segl.

Sri Lankas sundhedsminister fremviste mandag en kopi af rapporten og spurgte ind til, hvad politiet havde gjort for beskytte offentligheden mod angreb.

Men det står stadig ikke klart, hvilke skridt der blev truffet af de forskellige direktører for sikkerhed. Disanayaka har ikke svaret på spørgsmål eller henvendelser tirsdag.

Mens de politiske ledere forsøger at få belyst og forklaret de øjensynlige massive fejl i sikkerheden og i håndteringen af efterretningsoplysninger, har militæret fået nye vidtstrakte beføjelser til at foretage anholdelser.

Blandt 40 anholdte personer, som mistænkes for at have forbindelse til bombemassakren søndag, er en chauffør af en varevogn, som angiveligt bragte angrebsmændene frem til deres mål.

Desuden er der anholdt en mand, som ejede et hus, hvor nogle af gruppens medlemmer boede.

Sikkerheden i Sri Lanka er blevet skærpet yderligere siden angrebene, og en række nye sikkerhedstiltag blev truffet tirsdag.

/ritzau/AP