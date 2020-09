Massegrave 350 kilometer nord for Panama City sættes i forbindelse med religiøse sekter.

Myndighederne i Panama har afdækket en massegrav, som kobles sammen med en religiøs sekt.

- Graven er fundet i samme område, hvor der tidligere i år blev fundet en lignende grav med syv mennesker, som var tortureret til døde, siger statsadvokat Azael Tugri til lokale medier.

Statsadvokaten mener dog, at en anden sekt står bag den netop fundne massegrav.

- På nuværende tidspunkt er det umuligt at fastslå køn eller antallet af døde mennesker i den netop fundne grav, siger Azael Tugri.

Han siger, at efterforskerne gik i et vildt naturområde i ti timer, før de nåede frem til massegraven i Ngabe Bugle-regionen. Den ligger omkring 350 kilometer nord for hovedstaden Panama City.

Panamas TVN-2 har vist optagelser fra det tilgroede sted, hvor politi i hvide beskyttelsesdragter foretager undersøgelser.

Overlevende har fortalt, at sektlederen hævdede, at han udførte Guds ordrer om at fjerne dæmonerne fra ofrene med en voldelig eksorcisme.

Politiet i det mellemamerikanske land undersøger området, efter at en anden sektleder, som sættes i forbindelse med den tidligere fundne massegrav, blev pågrebet i sidste måned.

- Indtil nu er fem personer blevet pågrebet, og tre børns liv er blevet reddet, siger statsadvokaten.

Den nye massegrav har altså ikke umiddelbart forbindelse til et andet fund, politiet gjorde i januar i samme region. Men i begge tilfælde menes en sekt at stå bag. I tilfældet fra januar menes sekten Guds Nye Lys at være skyldig.

I januar fandt politiet de jordiske rester af en gravid kvinde og seks børn. Nogle dage senere blev der fundet bibler, materiale om djævlen og en masse tov i junglen, hvor der var indrettet en form for kirkerum.

Politiet foretog under en aktion dengang anholdelser af ti personer, mens 15 andre blev reddet.

De døde var blevet tortureret og ofret, hvilket også kunne være sket med de 15 øvrige, hvis politiet ikke var kommet. Statsadvokatens kontor har sagt, at ofrene var bundet, og at gerningsmændene begik drab med bibler, stokke og macheter.

/ritzau/AFP