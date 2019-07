Spanske myndigheder har set sig sure på festende turister langs strandpromenader på Mallorca og indfører bøder og forbud.

Hvis du har kurs mod en ferie i Spanien, bør du have for øje, at der nu gælder særlige regler flere steder.

De spanske myndigheder går nemlig til hård kamp mod fuldeturisme, 'happy hour' og gadesælgere, der sælger kopivarer.

De nye regler gælder i de mest 'party'-udsatte områder - hovedstaden Palma, og strandområderne Playa de Palma og El Arenal, skriver norske NRK.

De nye regler i Palma Barer og diskoteker må ikke promovere alkoholindtag i gaderne

Det er ulovligt med 'Happy hour'-tilbud med store rabatter på alkohol

Det er ikke lovligt at sælge/købe alkohol i kiosker og supermarkeder efter midnat

Det er ikke lovligt at sælge/købe alkohol på gaden eller på stranden

Det er ulovligt at købe falske varer fra gadesælgere

Turister kan risikere bøder på mellem 100-1000 euro (svarende til 746 til 7466 danske kroner) Kilde: Policia Local, Ajuntament de Palma via NRK.

Nu er det ikke lovligt at købe alkohol på stranden eller på gaden, ligesom barer og diskoteker ikke må reklamere med 'happy hour' - altså specifikke tidspunkter med rabatter på alkohol.

Målet er at fjerne indtrykket af, at man godt må drikke sig stangstiv på Palmas strande.

»Selvfølgelig kan du tage en øl eller to på stranden. Vi er ikke puritanske, men du skal opføre dig ordentligt og ikke være en plage for dine omgivelser,« siger politichef Miguel Quetglas fra det lokale politi i Palma til mediet.

Det, der omvendt kan virke en plage for nogle turister, er gadesælgere, der nærmer sig svedende badegæster på stranden med sætningen: 'Special prize for you my friend' og præsenterer en stribe kopivarer til salg på armen.

Politiet i Palma har forlængst forsøgt at få bugt med gadesælgerne, men ingenlunde har det løst problemet. Derfor er politiet nu nødt til at straffe kunderne også.

»Vi arresterer sælgerne og tager deres varer. Men dagen efter er de tilbage på stranden med nye varer. Det nytter ikke, vi må stoppe efterspørgslen, for at det skal forsvinde,« siger politichefen.

Bliver du taget i at købe et par falske Ray-Ban solbriller eller en øl på stranden, kan det svie i feriebudgettet.

Bøderne starter fra 100 euro og kan nå op på 1000 euro - altså hvad der svarer til 746 danske kroner og 7466 kroner.