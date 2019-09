Elever på en skole i Nigeria havde lænker om anklerne og blev misbrugt, siger politiet. Syv lærere er anholdt.

Politi i Nigeria har befriet over 300 mennesker, de fleste af dem børn, som var lænket og tilbageholdt i en bygning i byen Kaduna i det nordlige Nigeria.

Det oplyser en talsmand for politiet fredag. Mange af børnene havde metallænker om anklerne, meddeler politiet.

Den bygning, hvor de mange mennesker blev tilbageholdt, huser en islamisk skole. Politiet ransagede skolen torsdag.

Langt størstedelen af de befriede er drenge, der er elever på skolen. Men der er også voksne imellem ofrene.

Syv lærere på skolen er anholdt i sagen.

Ofrene var tilbageholdt "under de mest nedværdigende og umenneskelige forhold for at lære dem om koranen og reformere dem", siger polititalsmand Yakubu Sabo til nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at mange af ofrene har været udsat for seksuel mishandling og tortur. De har ar på ryggene og andre kvæstelser.

Skolens elever er blevet bragt dertil af deres familier for at få koranundervisning og komme ud af narkomisbrug og andre lidelser.

Politiet fik et tip fra naboer til skolen, der mente, at der foregik noget ulovligt på skolen.

Under ransagningen torsdag fandt politiet et rum, der betegnes som et "torturkammer". Her blev elever spændt fast, hængt op og fik tæsk.

- Vi har identificeret to af børnene som værende fra Burkina Faso, men de fleste af dem er bragt hertil af deres forældre fra især nordlige nigerianske stater, siger polititalsmanden.

Børnene er i alderen fra fem år og opad. De får nu mad af myndigheder i delstaten, meddeler politiets talsmand.

Private islamiske skoler er udbredte i det overvejende muslimske nordlige Nigeria.

/ritzau/Reuters