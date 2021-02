Af videooptagelser fremgår det, at betjente lægger niårig pige i håndjern og bruger peberspray mod hende.

Flere politibetjente i Rochester i den amerikanske delstat New York er kommet under efterforskning efter at have lagt en niårig pige i håndjern og brugt peberspray mod hende.

Det sker, efter at optagelser fra betjentenes kropskameraer er blevet offentliggjort.

Ifølge politiet i Rochester reagerede betjentene fredag på et opkald om familieuroligheder.

Videooptagelser fra hændelsen viser, hvordan betjentene tvinger pigen ned på jorden i sneen.

- Du opfører dig som et barn, siger en af betjentene.

- Jeg er et barn, svarer pigen, som ser ud til at være sort, mens hun skriger efter sin far.

Undersøgelsen af betjentene kommer, blot måneder efter at politiet i Rochester blev rystet af protester som følge af en sort mands død sidste år.

En undersøgelse konkluderede senere, at syv betjente var involveret i den 41-årige Daniel Prudes død. Prude blev kvalt til døde efter at have fået trukket en hætte ned over ansigtet.

I forbindelse med fredagens hændelse siger vicepolitiinspektør Andre Anderson, at betjentene rykkede ud, da pigen "gav udtryk for, at hun ville dræbe sig selv og sin mor".

Efter at pigen forsøgte at løbe væk, lagde betjentene hende i håndjern, så de kunne få hende ind i patruljevognen og køre hende på hospitalet, forklarer Anderson.

Men pigen gjorde modstand, mens hun råbte "jeg vil have min far", viser videooptagelserne.

- Det her er din sidste chance. Ellers kommer der peberspray i dine øjne, siger en kvindelig betjent til pigen.

Senere siger en anden betjent:

- Bare spray hende nu.

Herefter skriger pigen og beder betjentene om at tørre hendes øjne.

Pigens identitet er ikke blevet offentliggjort, og videoen er sløret for at sikre hende anonymitet.

/ritzau/Reuters