Den 57-årige tidligere guvernør Cesar Duarte har været på flugt fra korruptionsanklager siden 2017.

Den tidligere guvernør i Mexico Cesar Duarte, der har været på flugt fra myndighederne efter anklager om korruption, er blevet anholdt.

Anholdelsen skete i Miami i USA. Det oplyser den mexicanske rigsadvokats kontor onsdag lokal tid på Twitter.

Kontoret skriver på Twitter, at det nu vil forsøge at få Duarte udleveret til Mexico fra USA.

Meldingen fra kontoret kommer, kort tid efter at USA's præsident, Donald Trump, havde et møde med Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, i Det Hvide Hus.

Under mødet sagde Trump ifølge nyhedsbureauet AP, at de to ledere har et "enestående forhold".

57-årige Duarte var guvernør i den nordlige mexicanske delstat Chihuahua fra 2010 til 2016.

Han var et ledende medlem af partiet Partido Revolucionario Instituciona under den daværende præsident Enrique Peña Nieto.

Han flygtede i 2017 efter anklager om at have begået underslæb med offentlige midler i sin tid som guvernør, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Duarte har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne.

Lopez Obrador sagde i januar, at USA havde accepteret at udlevere Duarte til Mexico, hvis det skulle vise sig, at han befandt sig i USA.

Over for Reuters siger forbundspolitiet i South Florida (USMS), at Duarte blev anholdt "uden nogen problemer".

Duarte blev anholdt på amerikansk jord på vegne af Mexico for "underslæb og bedrageri," oplyser USMS.

Ifølge retsdokumenter går anklagerne på uregelmæssigheder i statsstøtte til Chihuahua og en overførsel på lidt over 96 millioner mexicanske pesos - 28 millioner kroner - til to virksomheder, hvor Duarte var direktør.

Lopez Obrador blev præsident i 2018 og svor at udrydde al korruption, der har plaget tidligere mexicanske regeringer.

Flere end 12 tidligere guvernører er blevet anklaget for korruption, skriver nyhedsbureauet AFP.

Duarte er den første, der bliver anholdt under Lopez Obradors embede.

/ritzau/