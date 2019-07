Et elselskab, som havde registreret unormal høj aktivitet på elnettet, tippede kinesiske myndigheder.

Politi i det østlige Kina har optrævlet et netværk, som har stjålet elektricitet for op mod 20 millioner kroner i forbindelse med bestræbelser på at udvikle kryptovalutaen bitcoin.

Myndighederne slog til efter at være blevet tippet af et elselskab, som havde registreret unormalt høj aktivitet på elnettet.

Kryptovalutaen bitcoin fremstilles gennem såkaldt blokkæde-teknik, som kræver højteknologisk udstyr og masser af energi. Med blokkæder kan man sende penge verden rundt, uden at banksystemer forsinker processen og formindsker værdien af transaktionerne med gebyrer.

Ved en razzia beslaglagde de kinesiske myndigheder en del udstyr, som gruppen menes at have anvendt til at fremstille den digitale valuta.

Den decentraliserede virtuelle valuta genereres af et stort antal computere, som anvender meget store mængder af elektricitet i processen.

Politiet i Zhenjiang i den østlige Jiangsu-provins oplyser, at der er konfiskeret 4000 illegale udstyrsdele ved en operation, hvor der blev stjålet for op mod en snes millioner kroner el.

/ritzau/AFP