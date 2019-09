Titusindvis af mennesker gik lørdag på gaderne i Hongkong for at markere femårsdagen for Paraplyrevolutionen.

Politiet i Hongkong brugte lørdag aften peberspray mod en lille gruppe demonstranter foran byens regeringsbygning.

Samtidig var titusindvis af mennesker samlet fredeligt i nærheden for at markere femårsdagen for den såkaldte paraplyrevolution, der begyndte i 2014 som en række demonstrationer mod den kinesiske regerings forsøg på at ændre valgloven i Hongkong.

Demonstranterne, der primært var studerende, krævede demokratiske reformer, fordi styret i Kina krævede at forhåndsgodkende kandidater, som ville stille op til valget i 2017 om at blive Hongkongs nye leder.

Protesterne lammede store dele af Hongkong i 79 dage. Demonstranterne kaldte bevægelsen for "Occupy Central", men den blev verden over også kendt som Paraplyrevolutionen.

Fem år senere er den kinesiske regerings indblanding i Hongkongs valg fortsat en af protestbevægelsens primære bekymringer.

Politiet brugte lørdag en vandkanon foran regeringsbygningen i Hongkong, da demonstranter nægtede at forlade stedet. Som en sikkerhedsforanstaltning var bygningen tidligere på dagen blevet sat under "rød alarm".

I juni stormede demonstranter regeringsbygningen og vandaliserede flere kontorer.

/ritzau/dpa