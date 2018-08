Et nygift brudepar havde søndag en usædvanlig våd bryllupsdag. Her måtte politiet redde bruden, der var fanget i en bil, da vejen på rekordtid var blevet oversvømmet.

Et bryllup er oftest planlagt ned til mindste detalje, men for en brud i byen Bogota, New Jersey i USA, gik det helt sikkert ikke som planlagt.

Brudeparret var netop blevet gift, da de ramte ind i et enormt uvejr i bil på vej fra kirken. Her blev vejen oversvømmet, og både brudepar og gæster måtte reddes ud af bilen af betjente fra Bogota Police Department i New Jersey.

Flere bilister omkring fangede øjeblikket på kamera, da en betjent fra Bogota Police Department hjalp bruden ud af den oversvømmede bil.

Oversvømmelsen kommer efter en ekstrem mængde regn på meget kort tid. På bare 15 minutter blev vejen oversvømmet af over en meter vand, skriver Bogota Police Department på deres Facebook.