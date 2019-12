Der er ubekræftede meldinger om to anholdte på det julemarked, der for tre år siden blev ramt af et angreb.

Politiet i Berlin har lørdag aften evakueret det julemarked på Breitscheidplatz, som for tre år siden blev ramt af et angreb, der kostede 12 mennesker livet.

Julemarkedet ligger ved Gedächtniskirche, et af byens mest berømte vartegn.

Politiet skal undersøge "en eventuel mistænkelig genstand", skriver Berlins politi på Twitter.

Aviserne Bild og Berliner Zeitung skriver, at to personer er anholdt. Denne oplysning er ikke umiddelbart bekræftet fra politiets side.

Ifølge de to aviser er de anholdte to syrere.

Alle besøgende på julemarkedet forlod stedet i ro og orden, oplyser politiet ifølge Berliner Zeitung.

Dele af togtrafikken ved stationen Zoologischer Garten i det centrale Berlin er midlertidigt indstillet, skriver avisen.

For tre år siden kørte en mand en lastbil ind på julemarkedet og dræbte 12 mennesker, mens flere andre kom til skade.

Gerningsmanden, tuneseren Anis Amri, blev siden skudt og dræbt af italiensk politi, efter at han var flygtet til Italien.

/ritzau/