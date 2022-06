Lyt til artiklen

Båden lå på bunden af Itaquai-floden. Den blev holdt nede på 20-30 meters dybde af seks sække fyldt med jord.

»Den vil nu blive underkastet de nødvendige undersøgelser for at bidrage til en fuldstændig afklaring al fakta,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

Ifølge Guardian er der således fundet endnu en vigtig brik i forhold til at få klarlagt, præcist hvad der skete med den anerkendte britiske journalist Dom Phillips og den lokale guide og ekspert i indfødte Bruno Pereira.

De blev i sidste uge fundet dræbt i et afsidesliggende område af Amazonasjunglen.

Det er den båd, som makkerparret sejlede ud med 5. juni, der nu er blevet fundet.

Dom Phillips og Bruno Pereira var på vej til den lille by Atalaia do Norte, men de nåede aldrig frem. Og siden blev de aldrig set i live igen.

Indtil videre er tre mænd blevet arresteret i forbindelse med sagen.

En af dem har tilstået mordene og førte i sidste uge politiet frem til det sted, hvor Dom Phillips og Bruno Pereira var blevet begravet. Her blev deres rester fundet.

Forinden var de begge blevet skudt.

Politiet leder stadig efter yderligere fem personer, der skal have tilknytning til dobbeltmordet.

Dom Phillips' og Bruno Pereiras båd blev fundet om aftenen 19. juni, hvor også motoren til båden blev fundet på bunden af Itaquai-floden.

Myndighederne har indtil videre ikke offentliggjort et egentligt motiv for drabene, men meget tyder det på, at de blev dræbt af illegale fiskere i området, der var bange for at blive afsløret.

Der har været mange protester for at retfærdigheden skal ske fyldest for Dom Phillips (tv. på plakat) og Bruno Pereira. Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Der har været mange protester for at retfærdigheden skal ske fyldest for Dom Phillips (tv. på plakat) og Bruno Pereira. Foto: UESLEI MARCELINO

Ifølge The Guardian kan Bruno Pereira have været hovedmålet på grund af hans indgående kendskab til grupperingerne.

Mordene har vakt stor forargelse i Brasilien, hvor præsident Jair Bolsonaro indirekte har fået skylden for drabene.

For Bruno Pereira, der selv er indfødt, har tidligere stået i spidsen for et omfattende arbejde med at beskytte Amazonasjunglen mod ulovlige skovhuggere, minearbejdere, jægere og fiskere, der i stigende omfang invaderer områder, der er reserveret til de indfødte stammer.

Nu beskyldes Jair Bolsonaro dog kraftigt for at have systematisk undermineret det arbejde i forbindelse med sin regeringstid. Eksempelvis blev Bruno Pereira i 2019 fyret efter at have gennemført flere succesfulde indgreb.