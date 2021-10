Opringningen fra det 15-årige dreng kom søndag eftermiddag.

»Jeg har været i branchen i mange år, og jeg har set meget, men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg var chokeret, da jeg hørte om detaljerne,« siger politichefen Ed Gonzalez.

Han beskriver selv omstændighederne, der forleden åbenbarede sig i en forstad til den amerikanske storby Houston, som »forfærdelige«. Det skriver flere medier.

Og det begyndte altså, da en 15-årig dreng ringede til alarmcentralen søndag ved 16-tiden.

Det var i boligkomplekset her, at børnene blev fundet.

Politiet har oplyst, at teenageren her fortalte, at hans niårige lillebror havde været død i et år, og at han befandt sig i »værelset ved siden af«.

Da politiet ankom til boligblokken, kunne de konstatere, at den 15-årige faktisk ikke var alene i lejligheden. Det samme var hans mindre søskende på ti og syv år.

Politiet fandt også ligresterne af et barn liggende frit fremme.

»Det ser ud til, at børnene og ligdelene har været der i en længere periode,« som politichef Ed Gonzalez har forklaret på et pressemøde med tilføjelsen:

»Og jeg vil gerne understrege, at det har været 'i en længere periode'.«

Det vides ikke, hvor længe børnene har været alene i lejligheden, men det har altså muligvis været op mod et år, at »den 15-årige har sørget for sine mindre søskende«. Endnu har politiet ingen informationer om, hvorvidt de tre børn i samme periode har gået på en nærliggende skole.

Mediet Houston Chronicle skriver, at bopælen endda har været uden strøm i flere uger, og at naboer har hjulpet den 15-årige dreng med mad og med at oplade mobiltelefoner.

Ingen har dog angiveligt været klar over de reelle omstændigheder inden for lejlighedens vægge.

Naboen Dianne Davis fortæller, at det kun er få uger siden, at alle lejligheder er blevet inspiceret i forhold til vinduer, vvs-udstyr og røgalarmer.

»Hvordan kunne de ikke opdage det?« spørger hun.

Ifølge politiet fremstod børnene underernærede og med flere synlige, fysiske skader, og de er alle blevet undersøgt på hospitalet og er efterfølgende blevet overdraget til de sociale myndigheder.

»Det er hjerteskærende,« som politichef Ed Gonzalez har udtrykt det.

Politiet har siden oplyst, at man har fundet frem til børnenes mor og hendes kæreste. De er blevet afhørt, men indtil videre er der ikke rejst sigtelser i sagen.