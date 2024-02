Politiet i London har frigivet et nyt billede af den mand, Abdul Shokoor Ezedi, der menes at have kastet en ætsende væske mod en kvinde og hendes to døtre.

Det nye foto er bemærkelsesværdigt.

»Billedet viser Ezedi med det, der ser ud til at være betydelige skader på højre side af sit ansigt,« siger politichefen Gabriel Cameron ifølge Sky News:

»Det gør ham let at kende.«

Her ses billedet af Abdul Shokoor Ezedi. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses billedet af Abdul Shokoor Ezedi. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Billedet er taget af overvågningskamera i den nordlige del af London onsdag aften kl. 20.48 (lokal tid), og det er altså mindre end halvanden time efter det frygtelige angreb længere mod syd i den engelske hovedstad.

En 31-årige mor og hendes døtre på tre og fem år er fortsat på hospitalet efter mødet med Abdul Shokoor Ezedi.

Optagelser fra overvågningskameraer i området viser, hvordan han påkørte kvinden med sin bil. Han tog desuden en af pigerne og smed hende hårdt ned i asfalten mindst to gange.

Endelig smed han den ætsende væske, der menes at være basisk. Og flygtede.

Politiet har også frigivet dette billede af den formodede gerningsmand. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har også frigivet dette billede af den formodede gerningsmand. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Til flere britiske medier har vidner videre forklaret, hvordan kvinden råbte »mine øjne, mine øjne« efter at være blevet ramt.

Her lød det videre, at »hendes læber var sorte, og hendes hud så ud til at være forbrændt«.

Ifølge politiets oplysninger kan skaderne på moren og den yngste datter være 'livsforandrende'.

Beskrivelsen af morens skader passer altså også til det nye foto af Abdul Shokoor Ezedi.

Her ses den hvide bil, der også blev brugt ved angrebet. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den hvide bil, der også blev brugt ved angrebet. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Den 35-årige mand bor egentlig i Newcastle, og det menes, at han ligeledes onsdag tog turen til London, så andre politikredse er også involveret i jagten på ham.

»Hvis du ser Ezedi, så ring omgående 999 (britisk alarmcentral, red.). Man skal ikke forsøge at kontakte ham,« lyder det fra politichefen Gabriel Cameron.

Angrebet betragtes som »målrettet«. Det vil sige, at han i forvejen kendte ofrene.

Ifølge flere britiske medier kom den formodede gerningsmand til Storbritannien som illegal flygtning i 2016 fra Afghanistan. Han skulle i 2018 have fået et betinget dom for en seksualforbrydelse.

Siden fik han alligevel asyl, og den oplysning har nu allerede fået flere engelske politikere til at rase.

I alt ni personer kom til skade i angrebet. Både vidner og betjente skulle også behandles efter at have været i kontakt med den ætsende væske.