Norsk politi har nu frigivet nye, friske billeder af den »meget farlige« dobbelte morder Stig Millehaugen, der onsdag flygtede under en uledsaget udgang.

Den foreløbige efterforskning har også allerede givet en tydelig indikation af hans bevægelsesmønstre.

Det skriver flere norske medier som VG og Dagbladet.

Ved 12-tiden i går skulle Stig Millehaugen således i Værnes lufthavn være steget ombord på et fly og være fløjet til Oslo lufthavn. Her skulle han videre have taget et tog mod hovedbanegården i den norske hovedstad.

Norsk politi formoder, at dette er Stig Millehaugen i Værnes lufthavn. Foto: Norsk politi Vis mere Norsk politi formoder, at dette er Stig Millehaugen i Værnes lufthavn. Foto: Norsk politi

»Der er flere fund, der underbygger dette, uden at vi ønsker at gå i detaljer,« siger politiadvokat Bente Bøklepp:

»Det er også vigtigt at understrege, at vi fortsat arbejder ud fra flere hypoteser, når det gælder den efterlystes bevægelser.«

Politiet har også torsdag ransaget en lejlighed uden for Oslo tilhørende en bekendt af Stig Millehaugen.

Men hvorfor var en mand, der er dømt for to drab og bliver kaldt 'Norges farligste mand' overhovedet på uledsaget udgang fra Trondheim fængsel – hvorfra han altså aldrig vendte tilbage?

Det er spørgsmålet, der nu rejser sig i Norge, efter at den 53-årige drabsmand er blevet internationalt efterlyst og af politiet er blevet beskrevet som »meget farlig«.

»Jeg forstår, at folk set bakspejlet er skeptiske over for udgangsordningen, men der er også i dette tilfælde blevet lavet sikkerhedsvurderinger,« siger fængselsinspektøren Egil Gabrielsen i et interview med Dagbladet.

Det viser sig nemlig, at Stig Millehaugen fem gange tidligere har været bevilget uledsaget udgang, hvorfra han hver gang er vendt tilbage.

Men onsdag, da han havde tilladelse til at være væk fra kl. 9-15, forsvandt han.

Stig Millehaugen er tidligere dømt for to drab. Foto: Norsk politi Vis mere Stig Millehaugen er tidligere dømt for to drab. Foto: Norsk politi

Fængselsinspektør Egil Gabrielsen vil ikke fortælle, hvorfor der var blevet givet tilladelse til en uledsaget udgang.

»Man skal have en speciel grund, og det havde han også i dette tilfælde, uden at jeg vil kommentere på, hvad det var,« siger han:

»Men generelt kan jeg sige, at det kan være alt fra besøg hos familie til andre aktiviteter. Man er så underlagt en geografisk begrænsning som eksempelvis i Trondheim centrum, men ingen systemer advarer, hvis man bevæger sig uden for området. Der er ingen fodlænke eller lignende.«

Stig Millehaugen har siddet i fængsel i stort set hele sit voksenliv, hvor han er blevet dømt for biltyverier, indbrud og væbnet røveri.

Og så dræbte han i 1992 en fængselsbetjent i forbindelse med en flugt, hvilket udløste en straf på 17 fængsel. Og i 2011 blev han idømt 21 års forvaring for drabet på en bandeleder.

Det er flere gange tidligere lykkedes Stig Millehaugen at flygte fra sine fængselsophold, men det er første gang, at han flygter fra Trondheim fængsel.