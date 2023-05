Københavns Politi har fredag anholdt flere personer på Klampenborgvej nord for København.

»Det er rigtigt, at vi har været tilstede på Klambenborgvej, og at det er Københavns Politi, som har stået for aktionen,« siger Simon Hansen fra Københavns Politi.

»Der er foretaget et antal anholdelser på baggrund af en konkret anmeldelse til Københavns Politi,« tilføjer han.

»Anholdelserne er sket derude i relation til et køretøj,« forklarer Simon Hansen desuden.

Københavns Politi ønsker endnu ikke at fortælle yderligere detaljer omkring anholdelserne.

Fotos fra stedet viser imidlertid, at mindst én person er blevet iklædt en såkaldt DNA-dragt, som politiet bruger, når man ønsker at sikre spor.