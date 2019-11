I et internationalt politisamarbejde er det lykkedes at undgå, at millioner af piller kom til Australien.

Hollandsk og australsk politi har beslaglagt 700 kilo krystallisk mdma i Rotterdam. Den store mængde narkotika havde angiveligt kurs mod Australien.

Det oplyser australsk politi fredag.

Narkoen blev beslaglagt i Rotterdam i Holland i august og udløste en fælles efterforskning.

Efterforskningen medførte, at politiet slog til mod 15 lokaliteter i Holland og Belgien den 5. november. Her fandt myndighederne flere hemmelige laboratorier og 50 ton kemikalier, der bruges til at producere mdma, som er det aktive stof i ecstasy.

Ifølge politiet var der nok kemikalier til at fremstille flere end 15 millioner mdma-piller.

På gaden i Australien kunne pillerne have indbragt mere end 300 millioner australske dollar eller knap 1,4 milliarder danske kroner.

11 personer er blevet sigtet i sagen.

To af de formodede hovedbagmænd, en 58-årig hollænder anholdt i Belgien og en 37-årig hollænder anholdt i Holland, afventer en retssag mod dem i Holland.

Imens er en 48-årig kvinde blevet anholdt i Sydney og sigtet for at have forsøgt at smugle stoffer ind i Australien. Bliver hun dømt skyldig, risikerer hun en livstidsdom.

- Jeg vil gerne takke vores hollandske kolleger for deres ekspertise i denne efterforskning og deres hjælp med at holde disse stoffer væk fra de australske kyster, udtaler politikommissær Reece Kershaw fra australsk politi.

/ritzau/dpa