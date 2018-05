Den malaysiske eks-premierminister Najib Razak er kommet i problemer, siden han mistede magten i sidste uge.

Kuala Lumpur. Malaysisk politi har fredag morgen konfiskeret 72 tasker fyldt med smykker og penge i den tidligere premierminister Najib Razaks ejendomme.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Også 284 kasser med luksushåndtasker blev konfiskeret.

Razak, der uventet tabte parlamentsvalget i Malaysia i sidste uge, er blevet beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1Malaysia Development (1MDB).

Han afviser alle anklagerne og er også blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering har foretaget.

Konfiskeringerne fredag blev foretaget i ejendomme, der er tilknyttet undersøgelser af 1MDB-initiativet.

