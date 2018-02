Politiet erstattede kokainen med mel og installerede overvågning på stedet. Fem mistænkte er anholdt.

Buenos Aires. Argentinsk politi har beslaglagt næsten 400 kilo kokain fra den russiske ambassade i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

Samtidig har politiet anholdt flere medlemmer af en narkobande.

Det oplyser Argentinas sikkerhedsminister på et pressemøde torsdag.

Sikkerhedsminister Patricia Bullrich fortæller, at stofferne blev fundet i en sidebygning til ambassaden, og at de har en gadeværdi på omkring 50 millioner euro. Det svarer til godt 372 millioner danske kroner.

- En bande af narkokriminelle forsøgte at bruge den russiske ambassades diplomatiske kurertjeneste til at sende stoffet til Europa, siger hun.

Ministeren fortæller videre, at russisk og argentinsk politi besluttede sig for at iværksætte en såkaldt vildledende operation, efter at den russiske ambassadør havde informeret dem om narkofundet tilbage i december 2016.

- Kokainen blev erstattet med mel, og der blev installeret overvågningsudstyr på stedet for at overvåge leveringen af de 16 poser med stoffet i, siger Bullrich.

Operationen resulterede i anholdelsen af fem mistænkte - to i Argentina og tre i Rusland. En af de anholdte er en tidligere russisk diplomat, mens en anden er en argentinsk betjent, der arbejdede for politiet i Buenos Aires.

Kokainen, der ifølge den argentinske minister er af "meget høj renhed", havde kurs mod Rusland og formentlig også Tyskland, hvor den mistænkte hovedgerningsmand bor.

- Vi tror, at tysk politi vil anholde vedkommende, som er på flugt fra loven, siger Patricia Bullrich.

Hun fortæller videre, at russiske sikkerhedsagenter "kom til Argentina tre gange for at hjælpe med efterforskningen", som har stået på i mere end et år.

Efterforskere mener, at kokainen sandsynligvis stammer fra Colombia eller Peru.

/ritzau/AFP