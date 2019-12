En død enke, en kummefryser med et lig og et brev underskrevet af en notar.

Det var, hvad politiet i Tooele, Utah, fandt i november i Jeanne Souron-Mathers hjem. Men nu har man en teori om, hvorfor man gjorde det mystiske fund.

Jeanne Souron-Mathers var den døde enke. Hun blev 75 år. Liget i kummefryseren var hendes ægtemand Paul Mathers, der sidst blev set i februar 2009.

Det notar-underskrevne brev stammede fra Paul Mathers. Her gjorde han det klart, at hustruen ikke havde noget at gøre med hans død.

Men hvorfor var hans lig så i kummefryseren? Ifølge CNN mener politiet, at Paul Mathers afgik ved døden for 10 år siden, mens enken har modtaget en månedlig ydelse fra veteranernes sygesikring.

Et månedligt beløb, som hun selvfølgelig ikke ville modtage, hvis han var død. Politiet vurderer, at hun har modtaget et beløb svarende til 1,2 millioner kroner, mens ægtemanden lå i kummefryseren.

Politiet har været i kontakt med notaren, der underskrev brevet i december 2008.

»Efterforskere fandt frem til notaren, og hun sagde, at hun ikke læste brevet. Hun underskrev det bare,« siger Jeremy Hansen fra det lokale politi.