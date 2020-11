Politiet i den amerikanske by Philadelphia efterforsker en potentiel plan om at angribe Pennsylvania Convention Center i Philadelphia, hvor der optælles tusindvis af stemmer, torsdag aften.

Politiet fik et tip om en gruppe, muligvis en familie, der kørte op fra Virginia i en Hummer (stor firehjulstrækker, red.) for at begynde et angreb på kongrescentret” lyder det ifølge nyhedsmediet, WPVI.

Politiet i Philadelphia fortæller til mediet, ‘de fandt et våben og mener, at de havde fundet frem til den Hummer, de havde fået et tip om.’

Mindst én person relateret til sagen er i politiets varetægt.

Pennsylvania Convention Center i Philadelphia er et af de største optællingssteder i staten, der fortsat er uafklaret.

I Philadelphia er over 358.000 brevstemmer blevet afleveret. 84 procent af dem er blevet talt op, mens der mangler yderligere 58.000.

Ifølge flere meningsmåler, herunder CNN's og NBC's, fører Donald Trump snævert over Joe Biden med 0,3 procentpoint klokken 08.30 dansk tid.

Donald Trumps kampagnestab har forsøgt at få optællingen af stemmer i byen stoppet, da kampagnestaben mener, at embedsmænd i byen ikke giver republikanernes valgobservatører den fornødne adgang.