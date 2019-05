12 år efter Madeleine McCann forsvandt sporløst fra sine forældres ferielejlighed i Praia da Luz, Portugal, har portugisisk politi nu en konkret mistænkt i sagen.

Politiet tror så meget på teorien, at de er begyndt at poste ekstra ressourcer i efterforskningen, som hidtil er foregået i al stilhed.

Det er de portugisiske medier Expresso og Correio da Manha, der fredag morgen kunne bringe de opsigtsvækkende oplysninger.

Ifølge artiklerne er det et tip fra Scotland Yard i England, som portugisiske efterforskere har reageret på.

Tippet omhandlede en mand, som for myndighederne i begge lande er en kendt pædofil. Manden befandt sig i Portugal, da Madeleine McCann forsvandt sporløst.

Portugisisk politi har før efterforsket manden i forbindelse med andre sager om pædofili i Portugal, og nu undersøger man altså manden i forbindelse med sagen om Madeleine McCann.

Ingen af de portugisiske medier skriver, hvilken nationalitet den pædofile mand har.

Begge aviser citerer kilder tæt på efterforskningen.

Fredag eftermiddag skriver det engelske medie The Sun dog mere detaljeret om den mand, portugisisk politi angiveligt efterforsker.

Tabloidavisen skriver, at den mistænkte mand står bag op mod 30 pædofile overgreb i Portugal, og at de alle er sket inden for en radius af godt 60 kilometer fra, hvor Madeleine McCann forsvandt.

I forbindelse med flere overgreb har han haft en maske på, som læger ifører sig, når de foretager kirurgiske indgreb.

Både The Sun og de to portugisiske medier beskriver, at den mistænkte taler engelsk - men at det skulle være med accent.

Overfor Correio da Manha indrømmer en kilde i portugisisk politi, at de er tættere på at finde ud af, hvad der skete med Madeleine McCann, end de nogensinde har været.

Samtidig citerer avisen en kilde for at sige, at politiet tvivler meget stærkt på, at Madeleine McCann – der i dag ville være 16 år – er i live.

Begge portugisiske medier har fået afslag på at få aktindsigt i politiets efterforskning af sagen, fordi efterforskningen ’er aktiv og forfølger nye spor’.

Hverken portugisisk politi eller Scotland Yard kommenterer officielt på den konkrete udvikling i efterforskningen.

De bekræfter dog begge, at man fortsat arbejder på at finde ud af, hvad der skete med Madeleine McCann.

I Storbritannien har britisk politi også bekendtgjort, at de har ansøgt om flere penge til at fortsætte ’Operation Grange’ – efterforskningen af Madeleine McCann-sagen.

Artiklerne kommer på 12-årsdagen for Madeleines forsvinden.

Madeleine McCanns forældre har ikke kommenteret på de opsigtsvækkende artikler, men fredag er der kommet en opdatering på hjemmesiden ’Find Maddie’, der drives af en nær ven af forældrene. Her står der blandt andet, at de ikke vil give op, før de ved, hvad der skete med deres datter.