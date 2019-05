Tunesisk politi indledte lørdag en operation mod militante islamister i byen Sidi Bouzis.

Politiet i Tunesien har dræbt tre militante islamister natten til søndag dansk tid.

Det oplyser en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet Reuters.

De tre er blevet dræbt i byen Sidi Bouzid i det centrale Tunesien.

Politiet indsamlede også flere våben under operationen, tilføjer kilden uden at give yderligere oplysninger.

Lørdag oplyste Tunesiens indenrigsminister, at sikkerhedsstyrker har forhindret et angreb i den hellige ramadanmåned ved denne uge at anholde "en farlig terrorist".

/ritzau/