Politiet i South Yorkshire, i Sheffield i det nordlige England, har delt en voldsom video fra en ulykke som en advarsel.

Ulykken involverede en 35-årig motorcyklist og en 41-årig fører af en bil.

Her blev motorcyklisten torpederet med en fart på omkring 110 kilometer i timen.

Du kan se den voldsomme ulykke øverst i artiklen.

Motorcyklisten blev slynget højt op og landede herefter på hovedet.

I videoen ser man først den 41-årig køre i den rigtige vejbane, men idet han følger et sving, ender han på mærkværdig vis i den forkerte vejbane, hvorefter kollisionen indtræffer. I England kører man som bekendt i venstre vejbane.

Motorcyklisten svævede mellem liv og død, men slap mirakuløst med livet i behold.

Blandt andet takket være det sikkerhedsudstyr, som han bar.

Ulykken skete i april sidste år, men South Yorkshires politiafdeling har delt videoen som en advarsel mod uansvarlige bilister i trafikken.

Derfor opfordrer de kraftigt til at følge den 35-årige trop.

»Man tror måske, man rejser sikkert, men det betyder ikke, at alle andre gør. Sørg for at bære det rette sikkerhedsudstyr. Det er måske dyrt, men uden kan dit liv være på spil,« udtaler Phil Carson, en politibetjent ved South Yorkshire Police, skriver BBC.

Den 41-årige bilist er netop blevet dømt 16 måneder bag tremmer for uhensigtsmæssig og farlig kørsel.