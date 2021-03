Hollandsk politi brugte vandkanoner og trak kniplerne for at opløse en demonstration bestående af flere tusinde mennesker i hovedstaden, Haag, søndag.

Demonstranterne er utilfredse med den nedlukning, regeringen har forlænget i et forsøg på at bremse coronasmitten i landet.

Politiet greb ind, da demonstranterne ikke fulgte reglerne om at holde afstand og heller ikke fulgte politiets opfordringer til at forlade stedet. I stedet begyndte de at kaste fyrværkeri og andre genstande mod politiet.

Politiet affyrede et advarselsskud, da demonstranter forsøgte at sparke en politihund og truede hundeføreren i forbindelse med en anholdelse.

Det fremgår af en meddelelse fra politiet.

I alt er 20 mennesker anholdt.

To demonstranter blev bidt og såret af politihunde, da de nægtede at forlade stedet, oplyser politiet.

I et forsøg på at forhindre, at flere demonstranter kom til Haag, stoppede de hollandske myndigheder togafgange til byen.

- Kærlighed, frihed, stop diktaturet, råbte de tusinder af mennesker, der var samlet i det centrale Haag.

Siden januar har der været skrappe coronaregler i Holland.

Restauranter og barer er lukket, og det er forbudt at samles flere end to personer.

Det har især bragt sindene i kog, at Hollands regering for første gang siden Anden Verdenskrig har indført natligt udgangsforbud. Det gælder foreløbig til udgangen af marts.

Søndagens demonstration fandt sted, dagen inden at Holland indleder et tre dage langt parlamentsvalg. Normalt varer det kun en dag, men for at sikre, at der kan holdes afstand på valgstederne, er det i år forlænget til tre dage.

Målinger viser, at de fleste vælgere - modvilligt - bakker op om nedlukningen.

Antallet af smittetilfælde i Holland ligger i den høje ende sammenlignet med andre europæiske lande.

Landet, der har 17 millioner indbyggere, har registreret 1,1 million smittetilfælde og over 16.000 døde, siden pandemien begyndte.

/ritzau/Reuters