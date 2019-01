Kokain fra Sydamerika var skjult i sække med kaffe. Narkoen blev afsløret i havnen i Livorno.

Italienske myndigheder har beslaglagt 644 kilo kokain, der var pakket ind og gemt i sække med kaffe fra Honduras.

Andelen af kokain er en af de største beslaglæggelser, som politiet har gjort i det sydeuropæiske land de seneste år, oplyser de italienske myndigheder i en pressemeddelelse onsdag.

Politiet estimerer, at narkoen anslås at have en gadeværdi på omkring 130 millioner euro.

Beslaglæggelsen fandt sted 15. januar ved havnen i byen Livorno.

Kokainen var pakket i 582 blokke, som var gemt i kaffesækkene. De lå i en container på et skib, som sejlede under portugisisk flag.

Containeren er angiveligt oprindeligt fra Puerto Cortes, der er en by i det nordlige Honduras. Den blev flyttet i Costa Rica i Mellemamerika over til et andet skib, som havde kurs mod Spanien.

Havnebyen Algeciras i Spanien var den sidste havn, som skibet lagde til i, før det anløb Italien, hvor myndighederne fik fingre i det kriminelle gods.

Sidste år beslaglagde myndighederne i Italien 308 kilo kokain, og i 2016 var der tale om 253 kilo, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/AP