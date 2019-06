Det er dyrt for et land i økonomisk omstilling at blive klimaneutral i 2050, siger Polens regeringschef.

Næsten alle EU's 28 stats- og regeringschefer trippede for at sende en aftale i trykken med et mål om klimaneutralitet i 2050.

Men Polens premierminister ville det anderledes.

Mateusz Morawiecki blokerede en aftale for at "beskytte interesserne for polske virksomheder og polske borgere".

- Som alle ved, er bekæmpelsen af klimaforandringer forbundet med meget store omkostninger og risici for lande, som står midt i en økonomisk omstillingsproces, siger Morawiecki efterfølgende ifølge mediet Politico.

Klima- og miljøgrupper har kritiseret, at EU-landene var ude af stand til at nå til enighed om målet, der også blev sløjfet på et topmøde i slutningen af marts. Dengang med modstand fra en større gruppe af EU-lande.

Skulle Polen have sagt ja til klimaneutralitet i 2050, ville det være nødvendigt med en mere "præcist formuleret kompensation", uddyber polakken.

Han havde brug for at vide konkret, hvilken finansiel støtte der ville følge med. Det skal afspejle det niveau, som EU-landet er på, siger Morawiecki,

Under torsdagens topmøde fremgik det af et udkast, at man ville være klimaneutral i 2050. Da det blev blokeret af Polens leder, valgte man i stedet at skrive en fodnote, hvor der står:

- For et stort flertal af medlemslandene gælder det, at man skal være klimaneutral i 2050.

EU's stats- og regeringschefer har natten til fredag taget fat på samtaler om, hvem der skal besætte flere topposter i EU. Det gælder blandt andet posten som formand for EU-Kommissionen og jobbet som EU-præsident.

/ritzau/