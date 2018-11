Den polske regering ser ud til at give sig en smule i konflikt med EU om retsreform.

Polen ser ud til at bøje af i kampen med EU om en reform af landets retssystem. EU har klaget over reformen, der blandt andet ville sende en tredjedel af landets højesteretsdommere på tvungen pension.

Onsdag foreslår Lov- og Retfærdighedspartiet en ændring af reformen. Partiet er Polens klart største parti og sidder på både premierminister- og præsidentposten.

Ændringen vil tillade, at de dommere, der ellers tvinges på pension, kan blive siddende.

Michal Laskowski, der er talsmand for Polens højesteret, siger til nyhedsbureauet Reuters, at ændringsforslaget ser ud til at rette op på de største klagepunkter fra EU og de berørte dommere.

- Lad os se, hvordan ændringsforslaget ser ud, når det træder i kraft. Men hvis det gør, ser det ud, til at det gør noget ved de mest alvorlige bekymringer, siger han til Reuters.

Reformen af det polske retssystem ændrer alderen for, hvornår dommere skal gå på pension. Den medfører samtidig, at præsidenten skal godkende alle nye udnævnelser af dommere.

EU har kritiseret, at det ifølge EU vil svække domstolenes uafhængighed.

Den polske regering har som modargument fremført, at det er nødvendigt for at rydde op i et domstolssystem, der ifølge regeringen stadig indeholder lommer af korrupte og kommunistiske dommere.

Det fremgår ikke, om onsdagens ændringsforslag ændrer ved præsidentens nye beføjelser. Det fremgår heller ikke, om det giver en dispensation til de nuværende dommere eller ændrer pensionsalderen i reformen.

EU-Domstolen har tidligere pålagt Polen at suspendere dommernes tvangspension.

Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen har ud over premierminister- og præsidentposten flertal i parlamentets overhus samt 217 af 460 sæder i underhuset.

Partiets støtte til et ændringsforslag kan derfor meget vel blive afgørende for, om det vedtages. Selv hvis parlamentet vedtager ændringsforslaget, skal præsident Andrzej Duda godkende det.

/ritzau/dpa