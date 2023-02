Lyt til artiklen

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, besøger Danmark torsdag. Anledningen til besøget er årsdagen for Ruslands krig mod Ukraine. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lægger statsministeren vægt på Danmarks nære forhold til Polen. I meddelelsen lyder det blandt andet:

»Danmark og Polen har et tæt forhold, der kun er blevet bekræftet i lyset af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed efter den 24. februar 2022«.

Derudover bliver Polens modstand mod Rusland fremhævet.

Mette Frederiksen udtaler i meddelelsen:

»Polen er siden invasionen gået i front for den internationale støtte til Ukraine, ikke mindst militært. Og for et robust modsvar mod Putin med historisk omfattende sanktioner«.

Mette Frederiksen udtaler, at hun »ser frem til at mødes med premierminister Morawiecki og drøfte den fortsatte støtte til Ukraine«

Der bliver holdt et pressemøde i statsministeriet klokken 13:40 torsdag, hvor både statsminister Mette Frederiksen og Polens premierminister forventes at deltage.