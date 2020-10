Coronakrise er taget til i Polen på et tidspunkt, hvor de politiske spændinger er blevet optrappet.

Polens præsident, Andrzej Duda, er testet positiv for coronavirus, men han har det godt. Det oplyser præsidentens særlige minister, Blazej Spychalski.

- Præsidenten blev testet positiv fredag. Testen viste sig at være positiv. Præsidenten har det godt. Vi er i løbende kontakt med de relevante læger, skriver Spychalski på Twitter.

Meddelelsen om Duda's infektion kommer på et tidspunkt, hvor Polen er ramt af store tilbagefald i kampen mod covid-19 pandemien.

Antallet af nye registrerede smittetilfælde fredag var fredag over 13.600.

Den 48-årige Duda har overvejende en ceremoniel rolle, men han har mulighed for at nedlægge veto mod ny lovgivning. Han er allieret med Polens store nationalistiske og konservative regeringsparti Lov og Retfærdighedspartiet, PiS.

Der er fra lørdag indført nye restriktioner i Polen for at forhindre udbredelsen af smitte. De nye restriktioner omfatter lukninger af restauranter og barer i to uger.

Sundhedsministeriet i Warszawa meldte fredag om 153 dødsfald, hvormed der er registreret i alt 4172 coronarelaterede dødsfald i landet.

Coronakrisen er taget til på et tidspunkt, hvor de politiske spændinger er taget til i landet. Titusindvis af polakker trodsede fredag aften coronarestriktioner for at protestere mod en skærpelse af landets abortlovgivning.

Ifølge polske medier var omkring 15.000 mennesker på gaden i hovedstaden Warszawa, selv om offentlige forsamlinger på mere end ti er forbudt i byen for tiden.

Mange forsamlede sig nær Jaroslaw Kaczynskis hus i et velhavende kvarter i byen. Kaczynski er leder af PiS, der har ønsket at stramme abortlovgivningen. For anden aften i træk blev demonstranterne forhindret i at nå hen til partilederens hus af en hær af kampklædte betjente.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen torsdag besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt. Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

