Polens højesteret skal afgøre sager om dommerpension ved anden instans, hvis nyt kammer ikke er uafhængigt.

En større retsreform i Polen efter regeringsskiftet i 2015 har holdt dommerne ved EU-Domstolen beskæftiget med stribevis af sager.

I den seneste, som omhandler en nyoprettet disciplinærinstans knyttet til højesteret, er der imidlertid ikke den store hjælp at hente hos EU-Domstolen.

I dommen hedder det, at Polens højesteret selv må efterprøve, om den nye disciplinærinstans er tilstrækkelig uafhængig til at håndtere klager fra dommere om tidlig pensionering.

Er dette ikke tilfældet, skal sådanne afgørelser træffes af en anden kompetent instans i det polske retssystem, siger EU-Domstolen.

Dommen er en såkaldt præjudiciel afgørelse, hvor en domstol i et af EU-landene beder EU-Domstolen om hjælp til at fortolke EU-retten.

I svaret fra EU-Domstolen henvises til de "objektive betingelser" for disciplinærkammeret. Det handler blandt andet om måden, hvorpå medlemmer til det særlige kammer bliver udnævnt.

Disse betingelser kan have en karakter, hvor der i offentligheden "rejses rimelig tvivl" om, hvorvidt dette disciplinærkammer er modtagelig for påvirkninger udefra - fra den lovgivende og udøvende magt.

- Disse forhold kan således føre til, at denne instans ikke fremstår som uafhængig og upartisk, hvilket kan skade den tillid, som domstolene skal indgyde borgerne i et demokratisk samfund, skriver EU-Domstolen.

Men det er så op til Polens højesteret, som har stillet spørgsmålet, at afgøre, om disciplinærinstansen faktisk er tilstrækkelig uafhængig.

Er den ikke uafhængig, så siger EU-retten, at højesteret skal se bort fra en polsk bestemmelse om at benytte disciplinærkammeret til tvister om dommeres pensionering.

Polen sænkede for et par år siden pensionsalderen for dommere både i byret og højesteret. Som følge af sager rejst af EU-Kommissionen mod Polen - som Polen har tabt - har Polen trukket dele af reformen tilbage.

/ritzau/