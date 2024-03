Formanden for Repræsentanternes Hus i USA er ansvarlig, hvis Rusland vinder terræn, mener polsk minister.

Mike Johnson, den republikanske formand for Repræsentanternes Hus i USA, vil være ansvarlig, hvis Rusland lykkes med at rykke yderligere frem i Ukraine.

Sådan lyder det mandag fra den polske udenrigsminister, Radoslaw Sikorski, under et møde i den amerikanske tænketank Atlantic Council.

Han opfordrer desuden Johnson til at bringe et lovforslag om militær hjælp til Ukraine til afstemning i Repræsentanternes Hus.

Sikorskis kommentarer understreger den stigende frygt blandt europæiske ledere for, at den amerikanske nølen kommer til at føre til russiske fremryk på slagmarken.

Ukraine er ved at løbe tør for militært ansatte og ammunition - i særdeleshed tungt artilleri.

For nylig har Ukraine mistet terræn i den østlige del af landet. Tidligere lykkedes Ukraine med at skubbe Rusland tilbage fra omkring halvdelen af det område, der blev indtaget i starten af invasionen i februar 2022.

Sikorski bider mærker i, at Johnson tidligere har talt varmt om Ukraine.

- Jeg vil gerne gøre ham opmærksom på, at hele verden følger med i, hvad han kommer til at gøre, og at hvis lovforslaget ikke stemmes igennem, og Ukraine mister terræn på slagmarken, så kommer det til at være hans ansvar, lyder det.

Udenrigsministeren henviser til det 95 milliarder dollar - omkring 650 milliarder kroner - store lovforslag, som det demokratisk kontrollerede Senat vedtog med tværpolitisk opbakning tidligere på måneden.

Men lovforslaget, der inkluderer 60 milliarder dollar i hjælp til Ukraine, er ikke kommet til afstemning i Repræsentanternes Hus på grund af modstand fra republikanerne, der har flertallet.

Lovforslaget skal stemmes igennem begge kamre for at blive vedtaget.

Det er Johnsons opgave som formand at beslutte, hvilke lovforslag der skal stemmes om.

Formanden er tæt knyttet til ekspræsident Donald Trump, der forventes at blive Republikanernes præsidentkandidat til det amerikanske valg i november. Trump går ikke ind for mere støtte til Ukraine.

/ritzau/Reuters