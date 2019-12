Parlamentet i Polen har fredag vedtaget lov, der giver regeringen mulighed for at fyre eller straffe dommere.

Polens parlament har fredag aften vedtaget en kontroversiel lov, der strammer grebet yderligere om domstolene og skaber bekymring i EU.

Loven giver den polske regering mulighed for at fyre eller straffe dommere, hvis deres domme går imod regeringens ønsker om reformer og lovgivning.

Ifølge det regerende konservative parti er loven nødvendig for at undgå et juridisk kaos, mens oppositionen kalder loven en trussel mod retssikkerheden.

Loven blev vedtaget med 233 stemmer for og 205 imod.

Det skete, blot få timer efter at EU-Kommissionen havde opfordret Polen til at droppe lovforslaget, indtil loven var blevet vurderet af internationale eksperter.

Lovforslaget var blevet forberedt i al hast af det regerende, højreorienterede parti, Lov og Retfærdighed (PiS).

Partiets lovforslag blev stillet som svar på afgørelser fra EU-Domstolen og højesteretten i Polen, som har sat spørgsmålstegn ved en række juridiske reformer i Polen, som det konservative parti står bag.

Polens justitsminister, Zbigniew Ziobro, sagde torsdag, at lovforslaget "beskytter og genopretter en normal situation for Polens juridiske system".

- Loven beskytter demokratiets love mod den "juraficering", som nogen prøver at få ind gennem bagdøren, hvilket kan skabe kaos, anarki og ulovligheder, sagde han.

Loven skal fortsat vedtages i Polens senat, før den træder endeligt i kraft.

Siden Lov og Retfærdighed kom til magten i 2015, har det strammet sit greb om landets retssystem.

EU har tidligere udtrykt bekymring for de polske domstoles uafhængighed og samtidig har EU anklaget Polen for at politisere domstolene.

Kort før at det polske parlament vedtog loven, har FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) udsendt en bekymret meddelelse på Twitter.

- Vi er bekymrede for lovforslaget, som risikerer at sætte domstolenes uafhængighed over styr, lyder det.

- Vi opfordrer regeringen til at overveje lovens konsekvenser for retssikkerheden.

Men det er ikke kun uden for Polen, at der har lydt kritik af lovforslaget.

Også Polens Højesteret havde tirsdag advaret mod lovforslaget, da det "højst sandsynligt" vil medføre, at Polen bliver straffet af EU for ikke at leve op til EU's retsstatsprincipper.

I sidste ende kan konsekvensen blive, at Polen bliver smidt ud af EU, lød advarslen videre.

Onsdag demonstrerede tusindvis af polakker mod lovforslaget i flere end 100 polske byer.

/ritzau/AFP