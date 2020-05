Det polske præsidentvalg skal afholdes på et senere tidspunkt og via brevstemmer, oplyser regeringen.

Indtil nu har der hersket stor usikkerhed om, hvad der skulle ske med Polens præsidentvalg, der var planlagt til at finde sted midt under coronakrisen 10. maj.

Men fire dage før den planlagte valgdato er der kommet en afklaring.

Således er landets regeringsparti, PiS, og dets koalitionspartner sent onsdag aften blevet enige om at udskyde søndagens valg til et senere tidspunkt, samt at valget skal afholdes via brevstemmer.

Det oplyser regeringskoalitionen i en erklæring ifølge nyhedsbureauet PAP.

Der bliver ikke oplyst nogen ny valgdato.

/ritzau/Reuters