Både Polen og Ungarn har truet med at blokere budget, og dermed må EU-lande vente på penge.

Polen vil ikke acceptere de betingelser for udbetalinger fra EU-budgettet, som EU-landene har forhandlet med EU-Parlamentet, og EU kan ifølge en topdiplomat være på vej tilbage "i krise" om budgettet.

Den øverste embedsmand i premierminister Mateusz Morawieckis kontor udtrykker den polske utilfredshed i klar tale.

- Hvis EU ønsker at bryde traktaten, hvis de aftaler, der blev indgået mellem EU's stats- og regeringschefer, ikke bliver respekteret, så vil Polen ikke godkende budgettet, siger Michal Dworczyk til RMF FM radio ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Utilfredsheden drejer sig om en ordning, der skal sikre, at penge fra EU-budgettet kun bruges på projekter, hvor retsstatsprincipper og EU-værdier respekteres.

Men Polen og Ungarn, som begge står midt i EU-processer om problemer med retsstaten, er imod den ordning. Omvendt har flere lande krævet en meget stærk sikring af disse principper. Og det samme har EU-Parlamentet.

Polens justitsminister, Zbigniew Ziobro, siger, at det er et påskud for "radikalt at indskrænke Polens suverænitet".

- Jeg ville ikke blive overrasket, hvis de også blokerer, men det er ikke bekræftet endnu.

Der forgår ifølge en topdiplomat aktuelt samtaler i forsøg på at undgå en ny budgetkrise. Men diplomaten siger samtidig, at der trækker i retning af problemer.

Budgetrammen for 2021 til 2027 skulle have været på plads for længst. Og de aktuelle stridigheder betyder, at det ikke er muligt at få det på plads til 1. januar 2021, som EU-kalenderen tilskriver.

Det betyder også, at utålmodigheden formentlig vil stige i de EU-lande, som virkelig har brug for milliarder til genopretning i forlængelse af coronakrisen.

