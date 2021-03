Både Ungarn og Polen er imod retsstatsmekanisme, og nu vil Polen indbringe sag for domstol.

Polen og Ungarn er fortsat utilfredse med en betingelse, som EU-landene vedtog sidste år om, at retsstatsprincipperne skal overholdes, og bliver de det ikke, skal det have konsekvenser for udbetalingen af EU-midler.

Torsdag meddeler Polen, at landet vil indbringe sagen for EU-Domstolen i Luxembourg.

- Vi mener, at disse løsninger er uden juridisk grundlag i traktaten. De griber ind i den nationale kompetence og overtræder EU-retten, siger den polske regerings talsmand, Piotr Müller, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Samme melding lyder fra Ungarn, hvor premierminister Viktor Orbans stabschef meddeler, at man torsdag eller fredag vil indbringe sagen for EU-Domstolen i Luxembourg.

Retsstatsmekanismen blev et af de største stridspunkter, da EU-landene skulle forhandle EU's budgetramme for 2021-27.

Trods indledningsvis stor modstand fra lande som Danmark og Holland over det historisk store budget, hvor man også for første gang optager fælles gæld, så endte striden med at handle om mekanismen om retsstaten.

Også her stod de såkaldte sparelande fast med Holland som et af de mest insisterende.

Modstanden kom dengang - som nu - fra Polen og Ungarn. Begge lande er samtidig centrum for EU-sager om konflikt med unionens grundlæggende principper.

Derfor vurderes disse lande også at kunne være i fare for at blive ramt økonomisk af retsstatsmekanismen.

- Fordeling af midler fra EU bør alene baseres på objektive og konkrete betingelser, som entydigt er baseret på lovgivning, siger Müller.

/ritzau/